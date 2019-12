FAKTA: Sådan skal Uffe Elbæks erstatning findes

Stifter og mangeårig politisk leder af Alternativet trækker sig. Se her, hvordan hans arvtager findes.

Seks et halvt år efter at Uffe Elbæk stiftede Alternativet, trækker han sig som politisk leder.

Dermed starter en proces om, hvordan hans efterfølger skal findes. Læs her, hvordan Alternativet vil gribe den proces an.

* 13. januar:

Her afholdes et ekstraordinært landsmøde, så partiets vedtægter kan ændres.

For nuværende er der kun medlemmer af Folketinget for Alternativet, der kan stille op til valg af politisk leder. Det, samt flere andre nuværende krav til kandidater, skal ændres.

* 16. januar:

Her er frist for, at kandidater kan indlevere deres opstillingsgrundlag til posten som politisk leder. Det skal indeholde:

- En formuleret vision for politisk ledelse og for Alternativet som bevægelse, politisk forandringskraft og parlamentarisk aktør. Alt sammen med udgangspunkt i Alternativets værdier, manifest, partiprogram, regeringsprogram og Politisk Forums sigtepunkter.

Potentielle kandidater skal have været medlem af partiet i mere end 90 dage før 1. februar 2020, bo i Danmark og ikke være medlem af et andet parti.

Kandidater skal have 100 medlemmer af partiet, der støtter deres kandidatur.

* 17. januar:

Medlemmer af Alternativet får materiale og dagsorden for det ekstraordinære landsmøde, der finder sted 1. februar.

* 27-29. januar:

Der bliver afholdt møder for medlemmer og kandidater til posten som politisk leder.

* 1. februar:

Der afholdes ekstraordinært landsmøde, hvor der skal vælges ny politisk leder for Alternativet.

Kilder: Alternativet.

/ritzau/