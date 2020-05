FAKTA: Sådan smitter coronavirus

Coronavirus smitter via overflader samt dråber fra eksempelvis host og nys.

Sundhedsstyrelsen har søndag udgivet nye anbefalinger i forbindelse med fase 2 af genåbning af Danmark.

Her fremgår det blandt andet, at en meters afstand mellem mennesker oftest er nok. Hidtil har anbefalingen været at holde to meters afstand.

Der er dog øget fokus på hygiejne i de nye anbefalinger.

Læs her mere om, hvordan coronavirus konkret smitter:

* Coronavirus er ikke luftbåren. Smitte sker gennem dråbe- og kontaktsmitte. Det vil sige fra små dråber via luftvejene, der spredes via host og nys, samt ved at spyt og snot med virus sætter sig på overflader og berøres af andre, som derefter rører sig i næse, mund eller øjne.

* Smittede kan udskille coronavirus en til to dage, før de selv udviser symptomer, men den største virusudskillelse sker ved de første symptomer.

* Den største risiko for at smitte direkte mellem personer antages at være fra personer med luftvejsinfektion, som eksempelvis hoster og nyser.

* Dråber fra luftvejene falder til jorden inden for en til to meter. Derfor mindskes risikoen for dråbesmitte effektivt ved at holde afstand.

* Kontaktsmitte er den væsentligste årsag til smitte fra smittebærere uden symptomer, da de sjældent hoster eller nyser. Risikoen for dråbesmitte fra smittebærere uden symptomer er ubetydelig ved almindelig samtale, men øges ved sang, højlydt samtale og råb.

* Risikoen ved kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne.

* Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, WHO.

/ritzau/