FAKTA: Sådan vælger De Radikale leder og formand

I Radikale Venstre er det ikke landsformanden, der tegner partiets politik. Forstå hvorfor her.

Det Radikale Venstre har en partistruktur, der er lidt anderledes fra de fleste andre danske partier. Partiet har nemlig både en landsformand og en politisk leder.

Her kan du blive klogere på, hvem de to forskellige personer er, og hvordan de vælges:

* Landsformand: Svend Thorhauge.

Ifølge partiets vedtægter skal en landsformand og en landsnæstformand vælges på partiets landsmøde. Ingen af dem må være medlemmer af eller kandidater til Folketinget eller EU-Parlamentet.

Lige sådan er intet medlem af regeringen, Folketinget eller EU-Parlamentet valgbar til partiets hovedbestyrelse.

At være landsformand i Radikale Venstre er i en organisatorisk funktion.

* Politisk leder: Sofie Carsten Nielsen.

Partiets politiske leder vælges af partiets gruppe i Folketinget. Her er der for nuværende 16 medlemmer. Den politiske leder er den person, der står for at tegne den politiske retning i partiet.

Sofie Carsten Nielsen oplyser onsdag aften, at hun har fået posten ved et kampvalg mod et andet af folketingsgruppens medlemmer Martin Lidegaard med stemmerne 12-4.

Kilder: Radikale Venstres hjemmeside og doorstep med Sofie Carsten Nielsen.

/ritzau/