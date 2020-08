FAKTA: Sådan var Lindholm-planerne

Udrejsecenter Lindholm skulle have huset afviste, kriminelle udlændinge.

Planerne om et udrejsecenter for udviste, kriminelle udlændinge på øen Lindholm blev i 2019 standset af den dengang nye S-regering.

Læs her, hvordan planerne lød, da de blev præsenteret i 2018 af den tidligere regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative:

* Centret skulle hedde Udrejsecenter Lindholm.

* I forvejen findes Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det skulle ikke lukkes, men fremover være for afviste ikke-kriminelle asylansøgere.

* Centret på Lindholm skulle være for udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere, som har begået særlige former for kriminalitet.

* Kriminalforsorgen skulle drive centeret. Politiet skulle være til stede døgnet rundt, og der skulle etableres detentionsfaciliteter, hvor anholdte kunne opholde sig i kortere tid, indtil de kunne transporteres væk fra øen.

* Færgerne til og fra Lindholm ville være indstillet fra sidst på aftenen til næste morgen.

* Etableringen af centeret skulle være sket trinvist frem mod 2021.

* Centeret skulle have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser. Der skulle desuden etableres faciliteter til centrets medarbejdere og politiet.

* Den tidligere regering afsatte 759 millioner kroner i årene 2019-2022 til centret.

* Udlændinge- og Integrationsministeriet vurdere, at det ville koste en million kroner per beboer på Lindholm.

Kilde: Finansministeriet, udlændinge- og integrationsministeriet.

/ritzau/