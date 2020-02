FAKTA: Sådan vil ekspertgruppe fordele elever på gymnasierne

Ifølge eksperter er det bedst med en klyngemodel, hvis elevsammensætningen på gymnasier skal være optimal.

En ekspertgruppe er kommet med bud på, hvordan elever med anden etnisk baggrund end dansk ikke samler sig på få gymnasier.

Der er blevet kigget på fire forskellige modeller for fordeling af elever.

Tre af modellerne kan løse udfordringerne. Den fjerde model kan ikke. Det mener ekspertgruppen. Den anbefaler selv den såkaldte klyngemodel.

Bliv klogere på de forskellige modeller her:

* Klyngemodel:

Den tager udgangspunkt i klynger bestående af tre eller flere gymnasier. Eleverne får mulighed for at ønske, hvilket gymnasium de vil optages på. Og der tages størst muligt hensyn til elevernes ønsker.

Eleverne fordeles på en række gymnasier inden for et specifikt afgrænset geografisk område.

Fordelingen i den enkelte klynge sker på baggrund af karakterer. De 25 procent elever med det laveste karaktergennemsnit fra grundskolen fordeles på klyngens gymnasier først. Derefter fordeles resten.

Der skal i begge tilfælde tages hensyn til de unges prioriteringer og afstand til gymnasiet.

* Distriktsmodel:

Alle gymnasier får et fast geografisk område, så det forventede antal elever i området og gymnasiets kapacitet stemmer overens.

Elever, som har bopæl i området på søgetidspunktet, har ret til at blive optaget på afdelingen i området. Forudsat at de opfylder adgangskravene.

En distriktsmodel vil ifølge ekspertgruppen i højere grad end klyngemodellen anspore til en øget søgning mod private gymnasier.

Der tages mest muligt hensyn til, at en elev ikke får for lang afstand til gymnasiet.

* Model med lokale elevfordelingsregler:

Eleverne har mulighed for frit at ønske det gymnasium, de helst vil optages på. Forudsat at der er plads det pågældende sted.

Modellen indebærer, at der ikke foretages grundlæggende ændringer på de mange gymnasier i landet, hvor der ikke er udfordringer med elevsammensætningen. Eller udkantsproblemstillinger.

* Frit valg og ingen koordineret elevfordeling:

Denne model er baseret på frit valg og ingen koordineret fordeling af elever. Denne model anbefales ikke af ekspertgruppen.

Modellen kan ifølge ekspertgruppen forstærke udfordringerne, som man med de tre andre modeller forsøger at løse.

Kilde: Rapporten "Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser", Børne- og Undervisningsministeriet.

