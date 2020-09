FAKTA: Sådan vil overborgmester regulere nattelivet

Frank Jensen vil tilbage til reglerne fra før 2005 om forbud mod salg af alkohol i aften- og nattetimer.

Overborgmester Frank Jensen (S), Københavns Kommune, vil lægge en dæmper på nattelivet.

Det skal ske med en række forslag, der kræver lovændringer på Christiansborg.

Forslagene, som du kan se herunder, er nu givet videre til justitsminister Nick Hækkerup (S).

* Frank Jensen foreslår et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen efter klokken 20 i udvalgte områder, såkaldte nattelivszoner.

* Det skal gælde de større byer, eksempelvis Indre By i København.

* Før 2005 var det forbudt at sælge drikkevarer med 2,8 procent alkohol eller derover mellem klokken 20 og klokken 06, og det er denne regel, som Frank Jensen foreslår genindført.

* Overborgmesteren foreslår samtidig, at kommunalt ansatte får hjemmel til at udskrive afgifter for overtrædelse af kommunernes ordensreglement.

* Det kan eksempelvis være, når der bliver smidt affald i parker og byrum, eller når der bliver spillet høj musik på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt

Kilde: Pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

/ritzau/