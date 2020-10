FAKTA: Sådan vil regeringen skabe tryghed i Danmark

Regeringen præsenterede torsdag fire initiativer, der skal skabe mere tryghed i det danske samfund.

Regeringen har torsdag præsenteret fire initiativer under navnet "Tryghed for alle danskere".

Her er et oprids af initiativerne, som det kræver lovændringer at få indført:

* Lejere skal hurtigere kunne blive smidt ud.

Boligselskaber oplever i dag lange sagsbehandlingstider, når de forsøger at få smidt lejere ud af boliger på grund af kriminalitet.

Regeringen vil derfor indføre en ordning, hvor man kan afgøre spørgsmål om at ophæve lejemål i umiddelbar forlængelse af straffesagen mod lejeren.

* Forbud mod at opholde sig i nattelivet.

I øjeblikket kan ofre for vold i nattelivet ret hurtigt møde deres overfaldsmand i nattelivet igen.

Det vil regeringen forhindre med et forslag om, at personer, som får en betinget eller ubetinget dom for vold, får et forbud mod at færdes på og omkring barer og diskoteker, såkaldte nattelivszoner, i nærmere angivne tidsrum i en periode på for eksempel et eller to år.

* Opholdsforbud.

Regeringen ser det som et problem, at grupper af ofte unge mænd samles på bestemte steder i det offentlige rum, hvor de med deres adfærd skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende i området.

Regeringen vil derfor give politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod at opholde sig i et geografisk afgrænset område, for eksempel en plads, ved en station eller lignende, i en begrænset periode på for eksempel 30 dage ad gangen med mulighed for forlængelse

Når man skal vurdere, om personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området, bliver der lagt vægt på antallet af personer, om gruppen medfører støjgener, trafikale gener, og/eller om personer i gruppen udviser chikanerende eller truende adfærd.

* Værdigenstande skal beslaglægges.

Regeringen foreslår, at politiet skal have udvidet adgang til at beslaglægge værdigenstande i forbindelse med, at politiet møder og sigter en person.

Her skal politiet kunne kontakte Skatteforvaltningens vagttelefon, og hvis det her bliver konstateret, at den pågældende har gæld til det offentlige, for eksempel fra tidligere kriminalitet, skal politiet kunne beslaglægge værdigenstande af en vis minimumsværdi.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/