FAKTA: Sådan vil udlejer af elløbehjul stoppe spritkørsel

Ifølge Voi er alkohol indblandet i næsten halvdelen af alle ulykker på elløbehjul.

Voi, som er en af de største udlejere af de populære elløbehjul, har besluttet at lukke for udlejningen af elløbehjul fra midnat til klokken fire om morgenen i hovedstaden fredage og lørdage.

Det er en del af en sekspunktsplan for at komme beruset kørsel på elløbehjul til livs. Læs mere om planen her:

* Fra fredag lukker Voi for alle elløbehjul i København i tidsrummet klokken 00-04 om natten fredage og lørdage for at komme spirituskørsel til livs.

* Voi opfordrer Folketinget til at hæve straffen for at køre på elløbehjul under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer.

Eksempelvis skal folk med kørekort sanktioneres med et klip i kørekortet og en bøde på 3000 kroner samt 500 kroner til Offerfonden. Dertil skal der prioriteres politiressourcer til at håndhæve loven.

* I appen vil Voi fremover fredag og lørdag nat informere brugere i Aarhus, Odense og Aalborg om lovgivningen og sanktioner for at køre på elløbehjul i påvirket tilstand.

Det vil ligeledes fremgå, at Voi samarbejder med myndighederne, og brugeren skal godkende, at de har læst informationen, før turen kan startes.

* Voi vil lave trafikskole og sikkerhedsbegivenheder på skoler og uddannelsesinstitutioner. Her vil Voi demonstrere, hvordan kørslen påvirkes, når man er fuld og advare om konsekvenserne.

* Voi introducerer en begyndertilstand på alle løbehjul. Det betyder, at brugere højst kan køre 15 kilometer i timen på deres tre første ture. Løbehjulene kan køre op til 20 kilometer i timen.

* Voi har lanceret et reaktionsspil, der tester brugerens reaktionsevner og informerer om faren ved at køre på elløbehjul i påvirket tilstand eller med nedsat reaktionsevne.

Brugeren skal derudover godkende erklæring om ikke at være påvirket inden turens start.

Kilde: Voi.

/ritzau/