FAKTA: Sådan virker coronavacciner

Vaccinen mod covid-19 forventes at give en god beskyttelse, men varigheden er endnu ukendt.

Tidligt lørdag morgen ankom den første vaccine mod coronavirus til Statens Serum Institut på Amager i København.

Søndag begynder Danmark at vaccinere de første borgere med coronavaccinen fra medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech.

Det sker koordineret klokken ni søndag morgen på plejehjem i alle fem regioner i Danmark.

Nedenunder kan du læse, hvordan vaccinerne virker.

* Vaccinen indeholder en såkaldt kodestrimmel. Den får kroppens celler til at danne antistoffer mod coronavirus.

* Herefter kan kroppens immunforsvar genkende og beskytte sig mod virus.

* Man skal have vaccinen to gange med et par ugers mellemrum, for at den har optimal effekt.

* Man kan efter vaccination forvente at være ”godt beskyttet” mod coronavirus.

* Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerede får fuld beskyttelse mod virusset.

* Det vides ikke, hvor længe effekten af vaccinen vil vare.

* Eventuelle bivirkninger kan muligvis vise sig ved forbigående rødme, der hvor man er blevet stukket, forbigående feber eller muskelømhed.

* Alvorlige bivirkninger efter en vaccination er meget sjældne.

Kilder: Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

/ritzau/