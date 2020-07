FAKTA: Salg af fransk vin blev aldrig det samme

* I midten af firserne var næsten 70 procent af den vin, der blev drukket i Danmark, fransk.

* Siden kom øget konkurrence fra flere vinlande. En storstilet forbrugerboykot af fransk vin i 1995 fik salget til at droppe dramatisk og fik samtidig vinelskernes smagsløg sporet ind på andre vinproducenter end de franske.

* Alene fra 1994 til 1995 faldt andelen af fransk vin fra 54 procent til 45 procent af det samlede vinsalg i Danmark.

* I 1996 var andelen atter faldet til 41 procent.

* Andelen fortsatte med at dale i årene efter, hvor vinelskere for alvor fik smag for vine fra Spanien, Italien og Sydamerika. Senere kom der også konkurrence fra Australien og Sydafrika.

* I 2019 stod Frankrig for 11,9 procent af det samlede vinsalg - målt på liter. Det rakte til en fjerdeplads efter Italien, Spanien og Chile.

* De franske vine er dog dyre dråber, så ser man på literprisen, sad Frankrig på førstepladsen i både 2018 og 2019.

Kilde: Vin Spiritus Organisationen i Danmark, Politiken

/ritzau/