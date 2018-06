FAKTA: Se spørgsmål og svar til indfødsretsprøven

Grundlovsdag, Kalmarunionen og valgdeltagelsen er noget af det, man skal have styr på for at blive dansk.

Sprogcentre over hele landet har onsdag afholdt indfødsretsprøven.

Alle, der søger om dansk indfødsret, skal igennem 40 spørgsmål med op til tre svarmuligheder. Ansøgere skal have mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtige for at have bestået prøven.

Se her, hvad ansøgere skulle vide i denne omgang:

1. Hvor gammel skal man mindst være i Danmark for at blive gift uden nogen særlig tilladelse?

A: 18 år.

B: 21 år.

C: 24 år.

2. Hvor ofte afholdes der regional- og kommunalvalg i Danmark?

A: Hvert tredje år.

B: Hvert fjerde år.

C: Hvert femte år.

3. Hvilke af følgende personer forbinder man i særlig høj grad med folkehøjskolerne?

A: Steen Steensen Blicher.

B: Johannes V. Jensen.

C. N.F.S. Grundtvig.

4. Hvilken dag er det grundlovsdag i Danmark?

A: Den 5. maj.

B: Den 5. juni.

C: Den 23. juni.

5. I hvilket årti blev Storebæltsbroen mellem Fyn og Sjælland indviet?

A: I 1930'erne.

B: I 1960'erne.

C: I 1990'erne.

6. Hvor mange af medlemmerne til Folketinget vælges på Færøerne?

A: 2.

B: 4.

C: 6.

7. Hvilke tre lande samlede Margrethe 1. i 1397 i Kalmarunionen?

A: Danmark, Island og Færøerne.

B: Danmark, Slesvig og Holsten.

C: Danmark, Norge og Sverige.

8. Radikale Venstre blev i 1905 dannet som udbryder af partiet Venstre. Hvilken af følgende befolkningsgrupper repræsenterede partiet i særlig høj grad?

A: Arbejdere.

B: Husmænd.

C. Bønder.

9. Hvem har den dømmende magt i Danmark?

A: Folketinget.

B: Domstolene.

10. Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen skal stilles for en dommer?

A: 48 timer.

B: 36 timer.

C: 24 timer.

11. Hvad blev muligt for Danmark i 1920 efter 1. Verdenskrig?

A: At blive genforenet med Sønderjylland.

B: At melde sig ind i Det Europæiske Fællesskab.

C: At danne et rigsfællesskab med Grønland og Færøerne.

12. Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

A: I 1918.

B: I 1945.

C: I 1973.

13. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier Kanslergadeforliget. Hvad ville regeringen opnå med forliget?

A: Regeringen ville begrænse indvandringen.

B: Regeringen ville mildne den økonomiske krise.

14. Hvilket af følgende områder har staten normalt ansvaret for?

A: Politi.

B: Børnehaver.

C: Sygehuse.

15. Hvilket parti blev dannet som en udløber af Fremskridtspartiet i 1995?

A: Nye Borgerlige.

B: Dansk Folkeparti.

C: Liberal Alliance.

16. Hvad medførte Reformationen i Danmark blandt andet?

A: Danskerne fik religionsfrihed.

B: Danmark blev et protestantisk land.

17. Hvilken dansk arkitekt er kendt for at have tegnet Operahuset i Sydney?

A: Jørn Utzon.

B: Arne Jacobsen.

C: Henning Larsen.

18. Hvor høj er valgdeltagelsen normalt ved valg til Folketinget?

A: 60-69 procent.

B: 70-79 procent.

C: 80-89 procent.

19. Må en dommer bære religiøse eller politiske symboler i en retssal?

A: Ja.

B: Nej.

20. I hvilket år bombarderede England København og erobrede Danmarks flåde?

A: I 1807.

B: I 1864.

C: I 1920.

21. Hvor stor en andel af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere?

A: 5-6 procent.

B: 12-13 procent.

C: 19-20 procent.

22. Hvem kan være primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om for eksempel løn, pension og arbejdsforhold?

A: Stat og kommuner.

B: Regering og embedsmænd.

C: Fagforening og arbejdsgiverorganisation.

23. Hvor stor en andel af Danmarks befolkning er medlem af folkekirken?

A: Cirka 40 procent.

B: Cirka 60 procent.

C: Cirka 80 procent.

24. Har homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

A: Ja.

B: Nej.

25. Hvilken rettighed er sikret i grundloven?

A: Retten til gratis lægehjælp ved sygdom.

B: Retten til frit at vælge ægtefælle ved ægteskab.

C: Retten til at danne foreninger med et lovligt formål.

26. Hvad hedder kongefamiliens residens i København?

A: Amalienborg.

B: Fredensborg.

C: Rosenborg.

27. Hvornår blev den kristne danske kirke grundlagt?

A: I Vikingetiden.

B: I Middelalderen.

C: I Oplysningstiden.

28. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972?

A: En ændring af valgretsalderen til 18 år.

B: Salget af Dansk Vestindien til USA.

C: Medlemskab af Det Europæiske Fællesskab.

29. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

A: Græsrodsbevægelsen.

B: Andelsbevægelsen.

C: Arbejderbevægelsen.

30. Skal en minister være medlem af Folketinget?

A: Ja.

B: Nej.

31. Hvad begyndte mange unge at stille spørgsmålstegn ved i løbet af 1960'erne?

A: Kernefamilien.

B: Indvandringen.

C: Fællesmarkedet.

32. Hvornår endte den kolde krig?

A: Omkring 1950.

B: Omkring 1970.

C: Omkring 1990.

33. Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark?

A: Island.

B: Norge.

C: Færøerne.

34. Hvornår skete der sidst en ændring af Grundloven?

A: I 1953.

B: I 1972.

C: I 2001.

35. Hvad fik videnskabsmanden Niels Bohr Nobelprisen for i 1922?

A: En metode til måling af lysets hastighed.

B: En model over atomers opbygning.

C: En teori om jordens magnetfelt.

36. I hvilken sportsgren blev der afholdt verdensmesterskab i maj 2018 i Danmark?

A: Ishockey.

B: Håndbold.

C: Fodbold.

37. DR 1 har i begyndelsen af 2018 vist 4. sæson af en populær tv-serie. Hvilken?

A: "Arven".

B: "Krøniken".

C: "Broen".

38. Hvilket parti er Søren Pape Poulsen formand for?

A: Alternativet.

B: Radikale Venstre.

C: Det Konservative Folkeparti.

39. Hvilket af følgende partier er en del af regeringen?

A: Nye Borgerlige.

B: Liberal Alliance.

C: Socialdemokratiet.

40. Hvilken royal person fyldte 50 år i maj 2018?

A: Kronprins Frederik.

B: Kronprinsesse Mary.

C: Prins Joachim.

Svar: 1A, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7C, 8B, 9B, 10C, 11A, 12B, 13B, 14A, 15B, 16B, 17A, 18C, 19B, 20A, 21B, 22C, 23C, 24A, 25C, 26A, 27A, 28C, 29B, 30B, 31A, 32C, 33C, 34A, 35B, 36A, 37C, 38C, 39B, 40A.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/