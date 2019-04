FAKTA: Seks anbefalinger fra Røde Kors om Sjælsmark

Røde Kors vil hjælpe familierne på Udrejsecenter Sjælsmark til at få en bedre tilværelse.

Hjælpeorganisationen Røde Kors præsenterede fredag en rapport, der viser stor mistrivsel blandt børn i aldersgruppen 2-17 år på Udrejsecenter Sjælsmark.

Røde Kors mener, at familier ikke bør flyttes til et udrejsecenter, før udrejsen er umiddelbart forestående. Familierne bør i stedet have mulighed for at blive boende på et opholdscenter.

Der er ikke politisk flertal i Folketinget for den løsning.

Røde Kors har seks anbefalinger til, hvordan børnenes forhold på Sjælsmark kan forbedres:

* Specialiseret børnehavetilbud:

Børnehaven bør ses som et specialiseret tilbud til børn med særlige behov og derfor med højere normering end i øjeblikket.

* Vuggestuetilbud til alle børn:

- Vuggestuetilbuddet skal udbredes, så det automatisk dækker alle børn i aldersgruppen på Udrejsecenter Sjælsmark.

* Flere fritidstilbud i klub:

- Åbningstider for fritidsklubben for de 6-16-årige på Sjælsmark skal udvides, der skal afsætte flere ressourcer til personale og skabes muligheder for flere tilbud.

* Familierne skal have selvhushold:

- Alle familier på udrejsecenteret – og i asylsystemet generelt – får mulighed for selv at lave mad.

* Et styrket skoletilbud:

- Skoletilbuddet tilrettelægges og forbedres, så der i højere grad kan tages hensyn til børnenes individuelle behov.

* Personer omfattet af Dublin- eller ÅGH (Åbenbart Grundløs Haster, red.)-procedure skal ikke bo på Udrejsecenter Sjælsmark:

- Enlige beboere på Udrejsecenter Sjælsmark skal flyttes til et andet center.

Kilde: Røde Kors

