FAKTA: Sjælsmark huser knap 100 afviste asylbørn

Flere røde partier kritiserer forholdene på omdiskuteret udrejsecenter, som de selv var med til at etablere.

Røde partier forlanger bedre forhold for udviste asylbørn på det omdiskuterede Udrejsecenter Sjælsmark.

Det skriver Politiken søndag.

I avisen lægger de røde partiledere fælles pres på formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen for at forbedre forholdene på udrejsecenteret, hvis en S-ledet regering skulle blive til virkelighed efter et valg.

Her er fakta om baggrunden for centeret:

* Udrejsecenter Sjælsmark blev etableret i februar 2015 som et særligt asylcenter med Kriminalforsorgen som operatør.

* På Sjælsmark bor der knap 100 børn af afviste asylansøgere, som ikke vil rejse, men som regeringen heller ikke kan sende hjem.

* Beslutningen, om at Sjælsmark Kaserne skal huse et udrejsecenter for afviste asylansøgere, blev taget i 2013 af den daværende S-R-SF-regering.

* Dengang lød ministeriets begrundelse, at indkvartering på udrejsecentret vil skulle benyttes som "målrettet motiverende foranstaltning for at sikre, at de pågældende i praksis kan udsendes inden for kortere tid".

Kilder: Justitsministeriet, Kriminalforsorgen, Politiken.

/ritzau/