FAKTA: Skift til sommertid giver lysere nætter

Nætterne bliver lysere, når vi søndag skifter til sommertid. Få her baggrunden for, hvorfor vi ændrer tiden.

Solen skinner, der er varme i luften, og natten til søndag skifter vi til sommertid.

Det betyder flere lyse sommeraftener.

Læs her, hvorfor vi sætter urene frem og tilbage hvert år.

* Sommertid blev indført af Østrig og Tyskland i 1916 for at spare energi og olie.

* Formålet er at få mest ud af dagslyset om aftenen og derved spare strøm til lys.

* Sommertiden blev afprøvet i Danmark første gang under Første Verdenskrig i 1916. Anden gang var i perioden 1940 til 1948.

* Ordningen blev permanent i Danmark i 1980.

* Efter en standardisering i EU i 1996 har vi sommertid fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Resten af året har vi dermed normaltid - også kaldet vintertid.

* Skiftet til sommertid sker natten mellem lørdag og søndag, når klokken går fra at være 01.59 til at blive 03.00.

* Der findes en huskeregel for, om man får en time mere eller mindre. Den lyder, at uret skal stilles frem, når det er tid til at sætte havemøblerne frem. Det skal stilles tilbage, når havemøblerne stilles tilbage.

Kilder: Den Store Danske, EUR-Lex og Ritzau

/ritzau/