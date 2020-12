FAKTA: Skoleelever er sendt hjem og forsamlingsforbud forlænget

Forbud mod at samles flere end ti personer er forlænget til 28. februar i hele landet.

Regeringen fremlagde mandag på et pressemøde nye coronarestriktioner, som trådte i kraft onsdag i et forsøg på at holde smittespredningen nede frem til jul.

Mens nogle restriktioner i hele landet blev forlænget, blev der indført en delvis nedlukning af 38 kommuner. Herunder København, Odense, Aarhus og en lang række kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Her er et overblik over de nye restriktioner - samt dem der forlænges:

* Forlængelse af de allerede gældende nationale tiltag til og med 28. februar 2021:

- Det gælder forbuddet mod at samles flere end ti personer. Det anbefales samtidig, at man holder sin omgangskreds til maksimalt ti personer.

- Krav om mundbind i offentlig transport og i detailhandlen med videre.

- Begrænset åbningstid for restauranter og barer, som skal lukke klokken 22.

* Nye tiltag i 38 kommuner Danmark fra 9. december til 3. januar:

- Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt.

- Elever på ungdomsuddannelser sendes hjem og skal undervises digitalt.

- De videregående uddannelser skal som hovedregel overgå til digital undervisning. Der kan være enkelte undtagelser.

- Barer, caféer og restauranter skal holde lukket. Der må sælges takeaway - mad ud af huset.

- Teatre, spillesteder, biografer og lignende skal holde lukket.

- Svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker, aftenskoler og lignende skal holde lukket.

- Andre steder, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, skal indendørsarealer holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere må fortsat anvende indendørsområderne.

- I idræts- og foreningslivet må der som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme sted.

- Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.

- Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner.

- Private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/