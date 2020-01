FAKTA: Skoleelever har 36 forslag med i Folketinget

Klima, straf, flygtninge, uddannelse og sundhed er de emner, som eleverne tager op i Folketinget mandag.

179 elever fra nogle af landets 8. og 9. klasser arbejder mandag i Folketinget på Ungdomsparlamentsdagen. Deres opgave er at fremlægge forslag i forskellige udvalg, debattere politiske emner og stille spørgsmål til ministrene i Folketingssalen.

I november indsendte eleverne en række politiske forslag, som er deres bud på løsning af samfundets udfordringer.

I januar stemte eleverne om, hvilke forslag de gerne ville arbejde med på Ungdomsparlamentsdagen.

Eleverne arbejder med forslagene på næsten samme måde, som det normalt foregår i Folketinget, når nye love skal vedtages.

Her er de 36 forslag:

* Toppe plastikproduktionen med bioplast og mindske forbruget af importerede plastikvarer fra udlandet.

* Forbyde plastikposer.

* Registreringsafgift på elbiler.

* Betaling for offentlig affaldsindsamling.

* Gratis offentlig transport.

* Færre biler på vejene.

* Naturbetjente (naturpoliti).

* Billigere økologiske varer.

* Modernisering af landbruget.

* Indføre et fag eller sidefag i folkeskolen om mental sundhed.

* Mentor, ung til ung.

* Møde senere i skole.

* Kvalificerede vikarer i skolen.

* Afskaffelse af karakterer i skoler og på uddannelser.

* Vikarer i folkeskolen.

* Pålagt vaccination af børn under fem år.

* Organdonation - at tage aktivt stilling til organdonation og automatisk registrering af organdonation.

* Lov om cykelhjelme.

* Aldersgrænsen og prisen for køb og salg af tobak skal sættes op.

* Ulovliggørelse af tyggetobak.

* Formindske fedme.

* Depositum på lægebesøg.

* Indtægtsbestemt betaling for tandlæge.

* Bøder for udeblivelse af aftaler med sundhedsvæsenet.

* Tilbydelse af arbejdsvisum og hurtig adgang til arbejdsmarkedet.

* Gratis forbedret psykologhjælp til flygtninge.

* Flygtninge skal have krav på uddannelse.

* Afskaf indfødsretsprøven.

* Vederlagsfri tolkehjælp til udsatte flygtninge.

* Flygtninge skal have ret til gratis uddannelse (studievisum).

* Lov om fingertryk og dna-tagning på nyfødte.

* Sagsomkostninger i forbindelse med retssager skal indkomstreguleres.

* Hårdere straf for at have hash på sig.

* Psykisk rehabilitering af indsatte.

* Skærpelse af straffen for voldtægt og seksuelt overgreb.

* Straf mod grooming.

Kilde: ft.dk.

/ritzau/