FAKTA: Smitteapp er downloadet næsten 2,2 millioner gange

Myndighedernes smittestopsapp er sat i verden for at opspore ukendte, nære kontakter til coronasmittede.

Appen Smittestop er blevet opgraderet, så man nu kan melde sig smittet med en positiv test fra en af flere private udbydere.

Det oplyser Sundhedsministeriet tirsdag.

Her kan du læse om den danske smittesporingsapp:

* Siden lanceringen sidste sommer er den downloadet 2.174.804 gange.

* 55.544 personer har meldt sig smittet med coronavirus via appen.

* 92.383 personer har angivet, at appen har været årsag til, at de har bestilt tid til en coronatest.

* Hvis man testes positiv med coronavirus, kan man registrere det i appen ved at logge ind med NemID. Dermed bliver det kontrolleret, at man rent faktisk har fået foretaget en positiv coronatest.

* Telefoner, som har appen installeret og aktiveret, bruger Bluetooth-teknologien til at registrere andre telefoner med appen installeret.

* Man vil modtage besked om mulig smitterisiko, hvis man har opfyldt Sundhedsstyrelsens kriterier for at være en nær kontakt.

* Det vil sige, at man har været i kontakt med den smittede person i mere end 15 minutter, at man var mindre end cirka én meter fra den smittede, og at kontakten fandt sted inden for det tidsrum, hvor den smittede forventes at være smitsom.

* Sundhedsmyndighederne kan kun bruge data fra appen til at følge op på udviklingen af virus på statistisk niveau, og data er anonyme.

Kilde: Smittestop.dk.

/ritzau/