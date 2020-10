FAKTA: Smitten i store dele af Europa overgår Danmark

Ud af liste på 31 lande i Europa har 21 lande et højere antal nye smittetilfælde end Danmark. Se listen her.

Danmark har på det seneste haft en mere stabil udvikling i smitten med coronavirus end store dele af Europa.

Ud af en liste på 31 lande i Europa er Danmark nummer 22, når man ser på antallet af nye smittetilfælde i forhold til antallet af indbyggere.

Her ses listen, der opgør antallet af smittede per 100.000 indbyggere over de seneste 14 dage:*

1. Tjekkiet: 859.

2. Belgien: 757.

3. Holland: 535.

4. Frankrig: 415.

5. Slovenien: 345

6. Storbritannien: 329.

7. Island: 318.

8. Luxembourg: 316.

9. Spanien: 312.

10. Slovakiet: 306.

11. Liechtenstein: 255.

12. Irland: 243.

13. Rumænien: 239.

14. Malta: 232.

15. Portugal: 211.

16. Polen: 204.

17. Kroatien: 194.

18. Østrig: 191.

19. Ungarn: 167.

20. Italien: 147.

21. Bulgarien: 113.

22. Danmark: 98.

23. Cypern: 94.

24. Litauen: 91.

25. Sverige: 85.

26. Tyskland: 79.

27. Letland: 71.

28. Finland: 52.

29. Grækenland: 52.

30. Norge: 37.

31. Estland: 36.

Kilde: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

* Man skal i læsningen af tallene være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte lande tester. Det har indflydelse på, hvor mange smittede der bliver registreret.

/ritzau/