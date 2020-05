FAKTA: Smittetrykket beskriver coronavirussets spredning

Smittetrykket med coronavirus er en afgørende faktor at holde øje med under genåbningen. Læs mere her.

Begrebet smittetryk er afgørende for, hvor hurtigt samfundet igen kan blive åbnet.

Det er Statens Serum Institut (SSI), som laver beregningerne af smittetrykket.

Her er en forklaring af, hvad smittetryk er, og hvordan det beregnes:

* Smittetrykket er en betegnelse for, hvor mange personer en smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

* Det seneste præcise tal for smittetrykket i Danmark lød på 0,9 den 29. april. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,9 andre, eller at 100 smittede personer overfører virusset til 90 andre.

* Lørdag lyder det dog fra SSI, at smittetrykket siden den seneste officielle beregning har "udvist en faldende tendens".

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket på, men SSI har valgt at estimere det ud fra antallet af coronarelaterede indlæggelser på sygehusene.

* SSI understreger, at tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/