FAKTA: Socialdemokratiets udlændingepolitik

Socialdemokratiet går til valg på at videreføre den nuværende udlændingepolitik.

Her er et overblik over hovedpunkterne i partiets udlændingeudspil fra sidste forår:

* Der skal oprettes modtagecentre for asylansøgere uden for Europa. Er de flygtninge, skal de i flygtningelejr. Er de migranter, sendes de tilbage. til gengæld forpligter Danmark sig på at modtage kvoteflygtninge.

* Folketinget skal fastsætte et loft over, hvor mange ikke vestlige udlændinge, vi kan tage imod.

* Der stilles skærpede krav til familiesammenførte.

* Grænsekontrollen skal bevares, indtil der er styr på EU's ydre grænser.

* Flygtninge, der er her midlertidigt, skal hjem igen, når forholdene tillader det.

* Når det gælder udlændinges adgang til velfærdsydelser, har partiet foreslået, at der efter valget nedsættes en ydelseskommission, der skal kigge, hvordan blandt andet kontanthjælp og integrationsydelse

Kilde: Socialdemokratiets hjemmeside.

/ritzau/