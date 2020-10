FAKTA: Sparerunde på jobcentre skal betale for tidlig pension

Fra 2024 skal landets jobcentre spare 1,1 milliarder kroner om året sammenlignet med nu. Læs mere her.

Lørdag landede en politisk aftale om tidlig pension mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

Ud over en mulighed for at gå tidligere på pension blev partierne enige om at forbedre en eksisterende ordning for seniorpension.

Det kommer samlet til at koste cirka 3,5 milliarder kroner om året.

Finansieringen skal primært findes ved en skat på den finansielle sektor og løbende beskatning af værdistigninger på selskabers ejendomme samt besparelser på jobcentre. Læs mere om besparelserne på jobcentrene her:

* Der er 94 jobcentre i Danmark. Sidste år blev der brugt 13 milliarder kroner på jobcentre og aktiveringstilbud, og her skal der findes besparelser på 1,1 milliard kroner om året fra 2024.

* Ifølge aftalen skal der være besparelser på 300 millioner kroner i 2022, 750 millioner kroner i 2023 og 1,1 milliard kroner fra 2024 og frem.

* Regeringen vil senere præsentere et oplæg for, hvordan besparelserne skal udmøntes, og det skal aftales politisk næste år.

* Ifølge partierne bag aftalen er jobcentrene "ramt af for meget bureaukrati, og for mange ledige får ikke god nok hjælp", står der i aftaleteksten.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

/ritzau/