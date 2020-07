FAKTA: Spinraza bruges i behandling af muskelsvind

Medicinrådet afviser, at en større gruppe personer med muskelsvind, skal have adgang til kostbart lægemiddel.

Medicinrådet, der rådgiver regionerne om brug af lægemidler, afviser en bredere brug af lægemidlet Spinraza.

Her kan du læse om det kostbare lægemiddel.

* Spinraza er et lægemiddel med indholdsstoffet nusinersen.

* Det bruges til behandling af en særlig form for muskelsvind kadet spinal muskelatrofi (SMA).

* Det er en arvelig sygdom, som nedbryder muskulaturen så meget, at det til sidst vanskeliggør vejrtrækningen i en grad, så nogle patienter må bruge respirator.

* SMA findes i tre former. Den første er den mest alvorlige. Den fødes der ét til to børn med i Danmark hvert år.

* Medicinrådets nuværende anbefaling går på at bruge Spinraza over for en afgrænset patientgruppe: Børn med SMA, som maksimalt er seks år gamle.

* Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk er indkøbsprisen for en dosis af midlet 572.232,79 kroner.

* Den reelle pris, som sygehusene kan forhandle sig frem til, er dog en anden.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Muskelsvindfonden, Ritzau.

/ritzau/