FAKTA: Statsborgerskabsdagen skal hylde demokratiet

Statsborgerskabsdagen, der nu er en tradition, blev første gang afholdt i 2006. Idéen opstod hos De Radikale.

Søndag afholdes statsborgerskabsdagen på Christiansborg for fjortende gang.

Her byder Folketinget velkommen til de borgere, der fik dansk statsborgerskab i 2018.

Statsborgerskabsdagen byder blandt andet på "Der er et yndigt land"-fællessang, operasang, danseindslag og en medley fra "Grand Prix Galla Show - Disco Tango".

Senere på dagen er der åbent hus i Folketinget, hvor deltagerne kan møde partierne og nogle af folketingsmedlemmerne.

Her følger fakta om begivenheden:

* Statsborgerskabsdagen fandt sted første gang i 2006, da Venstre dannede regering med Konservative.

* Det var folketingsmedlemmerne Naser Khader (daværende R-medlem) og Elsebeth Gerner Nielsen (R), som kom på idéen og foreslog den til Folketingets daværende formand, Christian Mejdahl (V).

* Hensigten er at give de nye statsborgere mulighed for at møde folketingsmedlemmer fra de politiske partier og dermed vise den korte afstand mellem borgere og politikere i Danmark.

* Arrangementet har desuden til hensigt at øge statsborgernes demokratiske bevidsthed og sætte fokus på, at de som nye statsborgere har demokratiske pligter.

Kilder: Folketingets hjemmeside, ft.dk.

/ritzau/