FAKTA: Størstedelen af rigsretssager er endt med frifindelse

Når Inger Støjberg stilles for en rigsret, vil det være den blot sjette i danmarkshistorien.

Der er flertal for at stille tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) for en rigsret i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Torsdag har Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre meddelt, at de stemmer for.

To uvildige advokater hyret af Folketinget mener, at der er en "rimelig formodning" om, at sagen kan føre til dom.

Det vil være den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien. Her kan du se de tidligere:

* Mod Anders Sandøe Ørsted med flere. Afgørelse 27. februar 1856: Frifundet.

* Mod Andreas Frederik Krieger med flere. Afgørelse 13. juni 1877: Frifundet.

* Mod C.C. Hall og Jens Jacob Asmussen Worsaae. Afgørelse 4. oktober 1877: Begge frifundet.

* Mod J.C. Christensen og Sigurd Berg. Afgørelse 17. juni 1910:

J.C. Christensen: Frifundet.

Sigurd Berg: Bøde på 1000 kroner eller 60 dages fængsel.

* Mod Erik Ninn-Hansen. Afgørelse 22. juni 1995: Fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/