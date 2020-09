FAKTA: Sundhedsstyrelsens råd om mundbind

Med flere krav og anbefalinger om brug af mundbind kommer stillingtagen til hvilket mundbind, man skal vælge.

Flere steder er der indført krav eller anbefalinger om at bære mundbind på grund af coronasmitte. Find ud af her, hvilket slags mundbind der anbefales hvornår.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge CE-mærkede engangsmundbind i følgende situationer:

* Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med coronavirus og bliver nødt til at bryde din selvisolation.

* Hvis du bruger mundbind, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19.

* Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko.

I øvrige situationer kan man anvende et stofmundbind som alternativ til engangsmundbind.

Det giver dog ikke samme sikkerhed som de CE-mærkede engangsmundbind. Derfor er der flere retningslinjer for brugen af stofmundbind.

Et stofmundbind skal:

* Bestå af tre tætvævede lag stof, for eksempel bomuld.

* Slutte tæt om næse og mund.

* Være forsynet med elastikker.

* Vaskes ved 60 grader.

* Vaskes dagligt eller hyppigere, hvis det bliver fugtigt.

* Smides direkte til vask efter brug.

* Ikke deles med andre.

Uanset hvilket mundbind der bruges, skal det bruges rigtigt for at opnå beskyttelse.

* Hav rene fingre, når det tages på.

* Rør ikke ved mundbindet, mens det er på.

* Vask hænder, efter mundbindet er taget af.

Kilder: Sundhedsstyrelsen

/ritzau/