FAKTA: Svindelenheden Olaf undersøger misbrug af EU-midler

Ifølge EU's svindelenhed trækker Messerschmidt sag i langdrag. Læs om Olafs arbejde her.

Det er EU's antisvindelenhed, Olaf, der står for efterforskningen af en sag om Dansk Folkepartis mulige misbrug af EU-midler.

Sagen er endnu ikke afsluttet, og onsdag beskylder Olaf EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt (DF) for at trække sagen i langdrag. Det er et billede, politikeren ikke selv kan genkende.

I 2015 skrev flere danske medier, at Dansk Folkeparti uberettiget havde brugt EU-støtte, der var udbetalt til partialliancen Meld og den tilhørende fond Feld, til formål i Danmark.

I dag efterforskes sagen fortsat af Olaf.

Læs mere om antisvindelenheden her:

* Forkortelsen Olaf dækker over det franske navn på enheden, Office de Lutte Anti-Fraude.

* Olaf efterforsker mulig svindel med EU-penge, korruption og alvorlige regelbrud inden for EU's institutioner. Enheden efterforsker eksempelvis alvorlige tilfælde af embedsmisbrug begået af EU-ansatte og parlamentsmedlemmer.

* Enheden hjælper også EU-Kommissionen med at udforme politikker til at forebygge svindel.

* Ifølge Olafs årsrapport for 2017 har enheden sidste år fortsat relativt mange sager, der er relateret til EU-Parlamentet.

* Sidste år færdiggjorde Olaf 17 sager, der handlede om EU-ansatte og parlamentsmedlemmer.

* Mange sager relateret til EU-Parlamentet efterforskes fortsat, men ifølge Olaf drejer 2017-sagerne sig typisk om misbrug af penge fra parlamentet, som uretmæssigt bruges til at støtte nationale partiers aktiviteter.

* I rapporten nævnes også andre eksempler på EU-medlemmers misbrug. Eksempelvis en sag, hvor flere medlemmer krævede højere beløb for rejseudgifter, end de reelt havde haft.

* Samlet set åbnede Olaf ifølge rapporten 215 nye sager, efter at Olafs eksperter havde lavet 1111 foreløbige analyser.

* 197 sager blev sidste år afsluttet. I gennemsnit bruger Olaf ifølge rapporten 17,6 måneder på at færdiggøre efterforskningen af en sag.

Kilder: EU-Kommissionens hjemmeside og Olafs årsrapport for 2017.

/ritzau/