FAKTA: System udligner forskelle mellem rige og fattige

Kompliceret regnesystem udligner forskelle i kommuners indtægtsgrundlag, så alle har nogenlunde lige vilkår.

Den kommunale udligning er et system, der overfører penge mellem kommunerne.

Udligningssystemet sender penge fra landets rigeste kommuner til de fattigste.

Det sker for at sikre, at der ikke er store forskelle i den kommunale service i landets kommuner.

Den nuværende S-regering har lagt op til en markant omfordeling, hvor 1,4 milliarder kroner skal flyttes fra kommuner i hovedstadsområdet og nord for København til mindre velstillede kommuner til udsatte ø- og yderkommuner.

Læs mere her:

* Det er særligt to forskelle, man med systemet prøver at udligne. Blandt andet er der stor forskel på, hvor mange skatteindtægter kommunerne har sammenlignet med udgifterne.

* Eksempelvis lægger en indbygger i nogle kommuner i gennemsnit mere i kommunekassen, end vedkommende koster i kommunal service. Det er omvendt i andre kommuner.

* På samme måde er der forskel på de forskellige kommuners udgiftsbehov, fordi alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne.

* Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget eller får for lidt.

* Det lykkedes ikke den foregående VLAK-regering af reformere systemet.

Kilder: Danske Kommuner, Finansministeriet og Ritzau.

/ritzau/