FAKTA: Tidsplan for F-35 - Danmarks nye kampfly

Ikke alle danske F-35-fly skal opholde sig i Danmark. Nogle bliver i USA. Læs mere om planerne her.

Onsdag får Danmark overleveret det første af i alt 27 indkøbte F-35-kampfly.

Flyene vil blive overleveret frem til 2026.

21 af dem vil operere fra Flyvestation Skrydstrup, mens seks af dem vil være permanent i USA, hvor det første fly også vil befinde sig til at starte med.

I USA vil de blive brugt til træning, omskoling og uddannelse. Her er tidsplanen i Danmark:

2021: Danmarks første F-35 er flyveklar i USA og bliver overdraget til Danmark. I maj ventes den første danske pilot at sætte sig i cockpittet efter overdragelsen. Danskere har dog tidligere fløjet F-35.

2022: Piloter og personale skal omskoles og uddannes.

2023: Et nyt såkaldt F-35 Campus er færdigbygget, og de første danske F-35 skal efter planen lande i Danmark.

2024: F-16 udfases i Danmark.

2025: F-35 kan deltage i internationale missioner.

2027: F-35 ventes at være implementeret i Danmark.

* Status internationalt: I alt er over 625 fly verden over blevet leveret til 27 forskellige baser. Over 1300 piloter verden over er blevet trænet i at flyve F-35.

Kilder: Forsvarsministeriet, Lockheed Martin.

/ritzau/