FAKTA: Tidsplan for genåbningsforhandlinger

Først fredag i næste uge skal de sidste partier mødes med statsministeren om langsigtet genåbning.

20. februar fortalte Sundhedsministeriet, at man efter den 24. ville indkalde Folketingets partier til "drøftelser om at lægge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder."

Indkaldelserne er nu kommet og forhandlingerne ser ud til at kunne strække sig længe.

Læs her tidsplanen for forhandlingerne med partierne.

* 1. marts: Venstre

* 2. marts: Dansk Folkeparti.

* 3. marts: SF.

* 4. marts: Statsminister Mette Frederiksen (S) rejser til Israel.

* 9. marts: De Radikale.

* 10. marts: De Konservative, Nye Borgerlige og Enhedslisten.

* 12. marts: Liberal Alliance og Alternativet.

Kilder: Partierne selv.

/ritzau/