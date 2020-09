FAKTA: Tiltag forlænges og private fester skrumper

På grund af stigende coronasmitte har myndighederne fredag besluttet at forlænge de nuværende restriktioner.

Det var forventeligt, at smitten med coronavirus ville brede sig i det danske samfund, men niveauet er for højt, og derfor skal der gribes ind.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag på et pressemøde, hvor han meddeler, at de nationale coronarestriktioner forlænges i to uger til og med 18. oktober.

De skulle være udløbet 4. oktober.

Også private fester bliver omfattet af det nuværende forsamlingsforbud.

Læs mere om restriktionerne her:

* Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.

* Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant. Det gælder både gæster og ansatte.

* Forsamlingsforbuddet på over 50 personer over hele landet forlænges. Det kommer også til at omfatte private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter fra lørdag klokken 12.00.

* Grænsen på 50 personer omfatter alle, der er fysisk til stede ved arrangementet, herunder eksempelvis serverings- og køkkenpersonale.

* Reglen gælder ikke i private hjem, men politiet opfordrer kraftigt til at holde sig under grænsen på 50 personer privat også.

* Til arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer.

* Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt".

* Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.

* Desuden bliver Folketingets hjælpepakker udvidet, så underleverandører til fester omfattes. Det betyder, at også cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere blandt andet kan få kompensation for tabt omsætning.

Kilde: Regeringen.

/ritzau/