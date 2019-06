FAKTA: Tonsvis af plastik flyder i naturen

Ingen kender det nøjagtige omfang af plastik i naturen, men affaldsindsamlinger tyder på et stort problem.

Jægere støder i stigende grad på plastik i maverne på dådyr. Problemet er, at plastikken virker som en prop og blokerer for fødeoptagelse.

Dermed risikerer dyrene at dø en langsom og pinefuld død.

Her kan du læse om plastik i den danske natur.

* Der findes ikke noget præcist overblik over, hvor meget plastikaffald der flyder i naturen.

* Danmarks Naturfredningsforening har siden 2006 haft en årlig affaldsdag, der kan give et fingerpeg om problemets omfang.

* I marts 2019 blev der indsamlet 156 ton affald. 70 procent af det skønnes at være plastikbaseret affald. Eksempelvis plastflasker, poser til hundes efterladenskaber og slikposer.

* WWF Verdensnaturen og supermarkedskæden Netto foretog i maj en stikprøveundersøgelse af plastik på ti danske strande.

* 40 familier tog ud for at samle affald og fandt over 6000 stykker affald, heraf 150 kilo plastik.

* Plastik er også et problem i verdenshavene. Hvert år udledes 300 millioner ton plastik i havene. Plastikken kan give problemer for eksempelvis fisk, havskildpadder og hvaler, fordi plaststykker blokerer for fødeoptagelse eller afgiver skadelige kemikalier.

Kilder: Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden og DTU.

