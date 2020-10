FAKTA: Tre mænd har mistet politiske poster efter krænkelser

Morten Østergaard, Frank Jensen og senest Orla Østerby har mærket konsekvenser af grænseoverskridende adfærd.

De Konservative har onsdag frataget folketingsmedlem Orla Østerby hans ordførerskaber efter grænseoverskridende adfærd.

Dermed er han den tredje fremtrædende politiker, som har mistet politiske poster, efter at MeToo-debatten er taget til med fornyet styrke.

Her er de tre sager:

* Morten Østergaard: 7. oktober træder Morten Østergaard tilbage som leder for De Radikale.

Det sker, efter at det kommer frem, at Morten Østergaard havde krænket partifællen Lotte Rod for snart ti år siden.

Siden følger yderligere en række sager om seksuelle krænkelser fra Østergaard, som i øjeblikket er sygemeldt.

* Frank Jensen: 19. oktober trækker Frank Jensen (S) sig som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet.

Det sker, efter at der er kommet en række sager frem om hans seksuelle krænkelser af kvinder gennem årtier.

* Orla Østerby: 21. oktober fratager De Konservative folketingsmedlem Orla Østerby hans ordførerskaber efter grænseoverskridende adfærd.

Det er partikollegaen Brigitte Klintskov Jerkel, hvis grænser Østerby har overtrådt. Det er sket over et års tid omkring 2017.

/ritzau/