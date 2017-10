FAKTA: Tre ud af fire hjertestop sker derhjemme

De fleste hjertestop sker derhjemme, men chancen for at overleve er bedst, hvis det sker på åben gade.

Det har stor betydning, om man befinder sig hjemme eller i det offentlige rum, hvis man rammes af hjertestop.

Her kan du læse om, hvad man forstår ved et hjertestop, og hvor stor chancen er for at overleve.

* De fleste hjertestop kommer som følge af en blodprop i hjertet eller i kranspulsårerne, et såkaldt hjerteanfald. Ved et hjerteanfald beskadiges musklen i hjertet, og det kan udvikle sig til et hjertestop.

* Ved et hjertestop pumper hjertet ikke mere blodet rundt i kroppen. Det betyder, at kroppens organer ikke får ilt og begynder at tage skade.

* For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med ti procent.

* 75 procent af alle hjertestop sker i private hjem.

* Men kun cirka otte procent af de personer, der får hjertestop i private hjem, overlever.

* Under to procent af disse personer får stød med en hjertestarter.

* 25 procent af alle hjertestop finder sted i det offentlige rum.

* Cirka 24 procent af de personer, der får hjertestop i det offentlige rum, overlever.

* Cirka 11 procent af disse personer får stød med en hjertestarter.

* Der er godt 17.000 registrerede hjertestartere i Danmark.

* TrygFonden lancerede 1. september en såkaldt hjerteløberordning sammen med Region Hovedstaden.

* Indtil videre har knap 5700 frivillige meldt sig til at modtage en alarm, når der sker et hjertestop i deres nærområde.

* Effekten af ordningen skal nu undersøges i et nyt forskningsprojekt.

* Der findes lignende akuthjælpordninger, hvor frivillige aktiveres ved hjertestop i nærområdet, rundt om i landet.

Kilde: TrygFonden, Hjerteforeningen.

/ritzau/