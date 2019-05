FAKTA: Tusindvis ventes at deltage i klimamarch

Den 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg holder for første gang tale i Danmark til klimamarch i København.

Siden 2015 har frivillige jævnligt arrangeret en klimamarch i flere byer i Danmark for at råbe politikerne op i forhold til udfordringerne med global opvarmning.

Lørdag afholdes Folkets Klimamarch endnu en gang.

Læs mere om arrangementet her:

* Folkets Klimamarch finder sted lørdag klokken 14. Målet er at sætte fokus på klimaet op til folketingsvalget 5. juni.

* Samtidig bakker marchen op om den klimaaftale, verdens lande indgik i 2015 i Paris. Målet er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen, men landene skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader celsius.

* Der er klimamarch i 12 byer i Danmark: København, Roskilde, Hillerød, Odense, Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Randers, Aarhus, Aalborg, Skørping og Rønne.

* Alene i København ventes mellem 20.000 og 30.000 mennesker at deltage i marchen.

* 16-årige Greta Thunberg talte i København. Hun er på under et år blevet verdenskendt for sine ugentlige demonstrationer foran Riksdagen i Stockholm til fordel for klimaet.

Kilder: Folkets Klimamarch, TV2.

/ritzau/