FAKTA: Tyrkisk par blev gift, skilt og gift igen

Tyrkisk par fik afslag på familiesammenføring i Danmark. Nu har EU-Domstolen afgjort sag til parrets fordel.

Danmark har onsdag tabt en sag ved EU-Domstolen.

Danmark har handlet i strid med en gammel EU-aftale med Tyrkiet, når det har nægtet tyrkere familiesammenføring med henvisning til, at de havde større tilknytning til Tyrkiet.

Konkret handler sagen om et tyrkisk par, der i 2010 fik afvist sin ansøgning om familiesammenføring i Danmark.

Afgørelsen vurderes ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet muligvis at kunne føre til, at tidligere sager må genåbnes.

Her er baggrunden for den familie, som fik afslag på familiesammenføring:

* A er født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. I 1983 giftede hun sig med B, som også er født i Tyrkiet. Parret fik fire børn sammen i Tyrkiet.

* I 1998 blev A og B skilt.

* I januar 1999 blev B gift med en tysk kvinde, som boede i Danmark. I juli 1999 fik B opholdstilladelse i Danmark som ægtefælle. I 2006 fik B permanent opholdstilladelse i Danmark.

* De børn, som A og B har sammen, blev familiesammenført med B i Danmark i årene fra 2002 til 2006.

* B blev skilt fra sin tyske hustru i juni 2009. I august samme år blev A og B gift igen. I september 2009 søgte A om opholdstilladelse som ægtefælle.

* Udlændingestyrelsen afviste ansøgningen med henvisning til, at parret ikke levede op til tilknytningskravet, der handler om, at parret samlet set skal have mere tilknytning til Danmark end andre lande.

* B fik første gang opholdstilladelse som 37-årig. A og B boede sammen 15 år i Tyrkiet, hvor de fik deres fire børn.

Kilder: EU-Domstolen, Udlændinge- og Integrationsministeriet og associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EU

/ritzau/