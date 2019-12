FAKTA: Udenrigspolitisk Nævn rådgiver regeringen

De Radikales Martin Lidegaard er i spidsen for nævnet, som rådgiver regeringen om udenrigspolitik.

På Christiansborg er de i gang med at indrette et særligt lokale, som sikrer, at udefrakommende ikke kan lytte med via elektronisk udstyr ved møder.

Planen er, at blandt andet Det Udenrigspolitiske Nævn snart kan tage lokalet i brug, når de holder møder.

Læs mere om nævnet her:

* Det Udenrigspolitiske Nævn består af 17 medlemmer. Formand er De Radikales Martin Lidegaard. Marcus Knuth fra De Konservative er næstformand.

* Udenrigspolitisk Nævn beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik.

* Nævnets primære opgave er at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

* Grundloven forpligter regeringen til at rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, inden der træffes beslutninger i større udenrigspolitiske sager.

* Arbejdet i nævnet er underlagt fortrolighed.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/