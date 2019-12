FAKTA: Udlændinge skal tjene 35.500 kroner på beløbsordning

Der er stort behov for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mange kommer til landet på beløbsordningen.

I de seneste år er antallet af kinesiske kokke på den såkaldte beløbsordningen nærmest eksploderet. I 2010 arbejdede 22 kinesere i hoteller og restauranter i Danmark. I 2018 var antallet steget til 582.

For at borgere uden for EU-lande kan arbejde i Danmark, skal der en gyldig arbejds- og opholdstilladelse til.

Den kan blandt andet søges efter beløbsordningen. Ordningen har til formål at sikre højt kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft.

Her er reglerne for ordningen:

* Per 1. januar 2019 skal minimumslønnen efter beløbsordningen være 426.985,09 kroner - cirka 35.500 kroner om måneden.

* Minimumslønnen dækker kun over grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge.

* Lønnen op til beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto.

* Man skal ansættes under danske forhold - hvilket betyder, at løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler og lignende, må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor man skal arbejde.

* Det kræver ikke en bestemt uddannelse, og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt fag eller erhverv.

Kilder: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

/ritzau/