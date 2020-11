FAKTA: Udspil til grøn skattereform

Regeringens udspil til en grøn skattereform lægger ikke op til at indføre en generel CO2-afgift.

Mandag klokken 10 præsenterer skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) regeringens udspil til en grøn skattereform.

Den grønne skattereform skal komme i flere faser, og regeringen kommer med udspillet ind på, hvordan første fase skal se ud.

Den politiske ambition er at udlede 70 procent mindre CO2 i 2030, og her skal en grøn skattereform bidrage.

Her er hovedpunkterne i regeringens udspil:

* Erhvervslivet står over for højere afgifter. Men erhvervslivets grønne omstilling får med udspillet økonomisk hjælp til nye investeringer for i alt 4,5 milliarder kroner fra 2021 til 2025.

* Afgifterne vil i samme periode samlet stige med 715 millioner kroner.

* Ved at hæve energiafgiften opnås en CO2-reduktion på 0,5 millioner ton i 2025. Skal målet i 2030 nås, skal der findes tiltag, der reducerer udledningen med yderligere 16 millioner ton.

* Energiafgiften på fossile brændstoffer for erhverv skal stige med seks kroner per gigajoule. Det svarer til mere end en fordobling i forhold til i dag for industrien. Det er en femdobling for landbrug og gartnerier.

Kilder: Skatteministeriet, DR og Børsen.

/ritzau/