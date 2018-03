FAKTA: Udvalgets veje til gode uddannelser

Regeringens "universitetsudvalg om bedre universitetsuddannelser" blev nedsat i april 2017.

Udvalget har set på fire temaer:

* Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende.

* Fleksible og hurtige veje til et godt job, der imødekommer samfundets behov.

* Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans.

* Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

* Det har ført til 37 forslag. Heriblandt at antal studiepladser tilpasses efterspørgslen fra erhvervslivet, samt at afskaffe reglen om at studerende kan få en karakterbonus ved at søge ind på en videregående uddannelse inden for to år efter gymnasiet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/