FAKTA: Ulovlige gifte har kostet mindst 53 fugle livet

Forgiftet havørn skriver sig ind i lang række af forgiftede fugle i den danske natur.

En havørn blev 7. januar fundet død på en mark nær Juelsminde i Østjylland.

Den har formentlig spist et kadaver, der var forgiftet med den ulovlige nervegift carbofuran.

Det er ikke første gang, at ulovlige gifte tager livet af fugle i den danske natur.

Her kan du se en oversigt over fugle i den danske natur, som er omkommet efter at have indtaget ulovlige gifte.

* Fra 2008 til 2018 har der været 25 sager med mindst 53 fugle, der er døde efter at have indtaget ulovlige gifte.

* Det kan eksempelvis være gifte som carbofuran og parathion.

* De døde fugle fordeler sig således:

* Rød glente: 11 døde fugle.

* Havørn: 9 døde fugle.

* Musvåge: 8 døde fugle.

* Tårnfalk: 6 døde fugle.

* Fjeldvåge: 1 død fugl.

* Kongeørn: 1 død fugl.

* Sølvmåge: 9 døde fugle.

* Hættemåge: 5 døde fugle.

* Gråand: 3 døde fugle.

* Ifølge biolog Knud Flensted viser tallene kun toppen af isbjerget, da mange døde rovfugle ikke bliver fundet eller sendt videre til undersøgelse.

* Han opfordrer alle, der finder døde rovfugle, til at tage foto og/eller video og kontakte Dansk Ornitologisk Forening, politiet og Miljøstyrelsen.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.

/ritzau/