FAKTA: Ulve stod bag 25 angreb på husdyr sidste år

En forvaltningsplan sikrer erstatning til husdyrholdere, der har mistet dyr til ulven.

24 drægtige får er i weekenden slået ihjel hos en fåreavler mellem Ulfborg og Nissum Fjord i Vestjylland.

18 blev bidt ihjel, mens seks efterfølgende måtte aflives.

Det skal nu afklares ved hjælp af dna-prøver fra bidsårene, om en ulv står bag det blodige angreb.

Ulven vendte tilbage til den danske natur i 2012 efter næsten 200 års fravær.

Her kan du se antallet af bekræftede ulveangreb mod husdyr i Danmark siden da.

* 2013: 11 bekræftede ulveangreb.

* 2014: 13 ulveangreb.

* 2015: 6 ulveangreb.

* 2016: 6 ulveangreb.

* 2017: 24 ulveangreb.

* 2018: 28 ulveangreb.

* 2019: 25 ulveangreb.

For at afklare om en ulv står bag et angreb, tages der dna-prøver fra bidsår.

En forvaltningsplan for ulv sikrer erstatning til husdyrholdere, der har mistet dyr til ulven.

Sidste år blev der samlet set udbetalt 249.000 kroner for tab forvoldt af ulv.

Kilde: Miljøstyrelsen.

/ritzau/