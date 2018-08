FAKTA: Unge bruger timevis på sociale medier

Sociale medier bruges mest til at holde kontakt med vennerne og til underholdning, viser undersøgelse.

De forstyrrer undervisningen, og mange unge oplever stress. Men sociale medier er også en måde, hvorpå unge holder kontakt med deres venner. Omfattende undersøgelse fra Undervisningsministeriet kortlægger området.

Få et overblik her:

* Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 4488 børn og unge fordelt på 14 grundskoler, tre forberedende tilbud, seks ungdomsuddannelser og uden for uddannelse. Derudover har 1791 forældre og 161 lærere deltaget.

* Undersøgelsen viser, at sociale medier er en integreret del af børn og unges hverdag og en vigtig del af deres kommunikation med vennerne.

* Mere end halvdelen af de adspurgte børn og unge bruger kun de sociale medier til at holde kontakt med vennerne og til underholdning.

* Kun omkring en sjettedel benytter også sociale medier til at dele oplæg, læse nyheder, diskutere interesser og politik.

* Pigerne bruger længere tid på de sociale medier

end drengene, som til gengæld bruger mere tid på spil og underholdning.

* Halvdelen af de unge på ungdomsuddannelserne bruger hele tiden eller ofte deres smartphones i timerne til noget, der ikke er skolerelateret. For grundskolens vedkommende er det en femtedel, idet der er flere regler for smartphone-brug i skolen.

* For begge uddannelsernes vedkommende svarer cirka en tredjedel, at de i høj eller nogen grad oplever, at deres klassekammeraters brug forstyrrer undervisningen.

* Det er aldersgruppen 15-19 år, der bruger sociale medier mest. Blandt drengene i denne gruppe svarer 66 procent, at de bruger mere end to timer dagligt. For pigerne er det 78 procent. Mange bruger mere end fire timer.

Kilder: Undersøgelsen "Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet".

/ritzau/