FAKTA: Uret skal stilles frem

Da vi skulle gå fra dansk tid til universaltid ved nytår 1893/1894, skulle uret stilles 9 minutter og 41 sekunder frem. Der var mange bud på, hvordan det skulle gøres:

En astronom i Aarhus foreslog, at man skulle sætte uret frem kvart i midnat ved årsskiftet. Så havde folk fem minutter til at tage tøj på, inden de skulle ud at skyde det nye år ind.

En københavnsk avis skrev, at man lige så godt kunne gøre det 10 minutter i midnat.

Kirke- og Undervisningsministeriet bekendtgjorde i sidste øjeblik, at det gamle år først skulle løbe ud, før man skulle stille urene frem.

