FAKTA: Værd at vide om Robert Prisen

Det er filmbranchen selv, der giver de prestigefyldte statuetter, når Robert-priserne bliver uddelt.

Lørdag aften blev årets Robert-priser uddelt for 37. gang. Prisen blev første gang uddelt i 1984.

* Robert Prisen er det danske svar på den amerikanske filmpris Oscar. Det er således filmbranchen selv, der uddeler prisen. Der uddeles også priser i en række tv-kategorier.

* Det er Danmarks Film Akademi, der står bag prisen. For at blive medlem af akademiet er det et krav at have arbejde i filmbranchen.

* Prisen uddeles efter afstemning blandt alle akademiets medlemmer.

* Prisen er opkaldt efter kunstneren Robert Jacobsen, der har skabt den statuette, som prisvinderne får overrakt.

* Robert Prisen er blevet uddelt siden 1984 og er dermed yngre end den anden store danske filmpris, Bodil, der er blevet uddelt siden 1948 og uddeles af Danske Filmkritikere.

Kilde: Danmarks Film Akademi.

/ritzau/