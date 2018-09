FAKTA: Verdens store idéer præsenteret på 18 minutter

Özlem Cekic skal tirsdag holde en såkaldt TED Talk i New York. Bliv klogere på konceptet bag konferencen her.

Den tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic skal tirsdag holde en såkaldt TED Talk i New York om initiativet "dialogkaffe".

Bliv klogere på konceptet TED her:

* TED Talks består af potentielt banebrydende foredrag med verdens førende økonomer, kunstnere, filosoffer, forskere, atleter og i det hele taget inspirerende tænkere.

* Foredraget må højst vare 18 minutter, og taleren skal have belæg for sine påstande samt være underholdende.

* TED-organisationens mission er at udbrede "idéer, der er værd at sprede".

* TED blev skabt af den amerikanske arkitekt og grafiske designer Richard Saul Wurman og begyndte i 1984 som en enkeltstående videnskonference. Konferencen blev fra 1990 holdt årligt.

* I mange år var det en eksklusiv konference for de rige og kloge. Det ændrede sig drastisk i 2006, da foredragene blev lagt online og straks blev en kæmpe succes.

* Det mest sete foredrag til dato er den britiske forfatter Sir Ken Robinsons foredrag om et uddannelsessystem, der plejer kreativiteten frem for at undergrave den. Det foredrag er set over 53 millioner gange.

Kilde: Ted.com.

/ritzau/