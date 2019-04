FAKTA: Verdens voksende befolkning truer klimaet

Mens vi bliver flere, får klimaet det værre. Mange mener, at overbefolkning er hovedårsag til klimaproblemer.

En række klima- og miljøeksperter foreslår lørdag i Jyllands-Posten, at man i lande med mange unge mennesker indfører etbarnspolitik for at bremse befolkningsvæksten.

De mener, at verdens voksende befolkning er den absolut største klimaudfordring, og at retten til at få børn derfor må begrænses.

Læs her, hvor meget befolkningsvæksten er steget i verden, og hvordan prognoserne ser ud.

* Befolkningstallet i Indien er næsten tredoblet fra 553 millioner i 1970 til knap 1,4 milliarder i dag.

* Der kommer omkring 14,7 millioner indere til hvert år.

* I 2024 forventes Indien at passere Kina som den mest folkerige nation i verden. Ifølge prognoserne vil der være knap 1,7 milliarder indbyggere i Indien i 2050.

* I FN's seneste befolkningsprognose forventes det, at halvdelen af befolkningstilvæksten verden over fra 2017-2050 vil være koncentreret i ni lande: Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda og Indonesien. Landene er rangordnet efter deres forventede bidrag til den samlede vækst i absolutte tal.

* Afrikas befolkning ventes at blive fordoblet frem til 2050.

* Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 procent fra 2017 til 2030.

* Lige nu er der 33 megabyer i verden, men FN regner med, at der i 2030 er 43. En megaby er en by med mere end 10 millioner indbyggere.

Kilder: Jyllands-Posten, DR.

/ritzau/