FAKTA: Vi overproducerer i stor stil

Ny rapport fra WWF konkluderer, at mennesket producerer over naturens evne. Bliv klogere her.

Kloden er hårdt presset på ressourcer, advarer WWF Verdensnaturfonden i en ny rapport.

Et af problemerne er overproduktion. Læs mere her:

* Verdens befolkning bruger, hvad der svarer til 1,7 jordkloder om året. Det vil sige, at vi bruger næsten dobbelt så mange ressourcer på et år, som Jorden kan nå at genskabe.

* Vi producerer mad nok til 13 milliarder mennesker om året på verdensplan.

* En tredjedel af den producerede mad - cirka 1,3 milliarder ton - går til spilde hvert år.

* En gennemsnitlig indbygger i et industrialiseret land som Danmark spilder 900 kg mad. I udviklingslande er tallet 460 kg.

* Hvis verdens forbrugs- og produktionspraksis ikke ændrer sig, vil naturen om 80-100 år ifølge Global Footprint Network nå et uafvendeligt kollaps, som vil have globale konsekvenser.

Kilder: WWF's Living Planet Report, FAO, Global Footprint Network.

/ritzau/