FAKTA: Vi skal fortsat leve med restriktioner

Store dele af samfundet er genåbnet, men en lang række restriktioner gælder fortsat.

Selvom et bredt politisk flertal er enige om, at langt det meste af samfundet kan genåbne fra fredag, så er der fortsat en lang række restriktioner, der gælder.

Se nogle af dem, der har indflydelse på manges hverdag, her:

* Mundbind: Mange steder i det offentlige rum er der krav om mundbind. Det gælder for eksempel i offentlig transport, i butikker, hos frisører, når man står op på restauranter og cafeer, og når man henter børn i daginstitutioner.

* Coronapas: Et coronapas er gyldigt ved dokumentation for negativ coronatest, der er højest 72 timer gammel, at man har haft corona inden for de seneste 12 uger, eller at man er vaccineret mod coronavirus med mindst et stik.

Det skal bruges for at få adgang til en lang række aktiviteter - restauranter, museer, idræt, fitnesscentre og uddannelsesinstitutioner.

* Både mundbind og coronapas ser ud til at blive afskaffet fra august. Dog skal coronapasset fortsat bruges ved rejser til udlandet.

* Forsamlingsforbud: Fra fredag er forsamlingsforbuddet 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Det gælder i det offentlige rum - men er samtidig en anbefaling i private hjem og haver.

* Store forsamlinger og arrangementer: Der gælder fortsat begrænsninger for koncerter, markeder og konferencer, selvom det fra fredag bliver muligt at holde store arrangementer under visse betingelser.

* Lukketid: Restauranter og cafeer skal lukke senest klokken 23. Det er også begrænset, hvor mange gæster de må lukke ind.

* Offentlig transport: Der må fortsat ikke blive for fyldt i togene, hvorfor der er krav om pladsbillet i både IC og IC Lyntog samt regionaltog.

* Nedlukning: Sogne og kommuner er fortsat underlagt risikoen for lokal nedlukning, hvis smittetallet stiger. Det betyder for eksempel, at skoler, daginstitutioner, uddannelser, detailhandel og idrætsaktiviteter lukkes ned.

Kilde: Aftaler om genåbning, Justitsministeriet

/ritzau/