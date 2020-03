FAKTA: Virksomheder kan få større lønkompensation under krise

Det bliver fremover muligt for virksomheder at få lønkompensation på 30.000 kroner for medarbejdere.

Regeringen har mandag indgået en styrkelse af aftalen med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i økonomiske problemer på grund af krisen med coronavirus.

Den oprindelige aftale blev indgået midt i marts, og den bliver altså nu revideret.

Aftalen skal sikre virksomhederne overlevelse, og dermed at de ansatte fortsat får løn.

* Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, der må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af coronavirus.

* For funktionærer, hvor lønkompensationen er på 75 procent, bliver lønloftet hævet fra 23.000 kroner til 30.000 kroner.

* Loftet for timelønnede stiger fra 26.000 kroner til 30.000 kroner, og for timelønnede er lønkompensationen på 90 procent.

* Dermed bliver det muligt for virksomheder at få lønkompensation for flere medarbejdere, hvilket skal føre til færre afskedigelser.

* I sidste uge blev det muligt for virksomheder at søge om lønkompensationen, og det har flere end 11.000 virksomheder gjort indtil nu. Den styrkede ordning gælder også for de virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation.

* Forhøjelsen til 30.000 kroner i lønkompensation forventes med en betydelig usikkerhed at medføre yderligere merudgifter for staten på omkring 700 millioner kroner.

* De samlede offentlige udgifter for ordningen udgør dermed omkring 4,6 milliarder kroner.

* Ordningen vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020, og den bliver administreret af Erhvervsstyrelsen.

* Aftalen skal godkendes af Folketinget.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/