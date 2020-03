FAKTA: Virusramte kan tvinges i isolation af politiet

Myndigheder har lov til at tvinge folk i karantæne, tvangsvaccinere og forbyde arrangementer. Læs mere her.

Tirsdag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen har taget særlige paragraffer i epidemiloven i brug, når det kommer til coronavirus.

Det skyldes, at virusset er gået fra at være en liste A-sygdom til at være en liste B-sygdom.

Dermed er virusset nu omfattet af de samme regler i epidemiloven, der dækker sygdomme som tuberkulose, tyfus, mæslinger og fugleinfluenza.

Det giver myndighederne en lang række nye beføjelser. Se her hvilke:

* Der kan stilles krav om, at enhver, der er smittet med coronavirus eller forventes at være det, skal undersøges af en læge og om nødvendigt indlægges til observation på sygehuset.

* Hvis man nægter at blive undersøgt, kan politiet anholde personen og tvinge vedkommende til undersøgelse.

* Myndighederne kan også tvinge personer til at gå i isolation. Hvis vedkommende nægter at gå i isolation, kan politiet blive involveret. Man kan i sidste ende blive tvunget til at få behandling.

* Loven gør det også muligt at afspærre områder, hvor der er mistanke om smitte.

* Det er også tilladt at forbyde offentlige arrangementer. Det vil fra gang til gang blive vurderet, hvad det er for en type arrangement.

* Samtidig er det muligt at tvangsvaccinere. Det gælder ifølge loven "inden for et nærmere afgrænset området eller en nærmere afgrænset personkreds". Der findes dog endnu ingen vaccine mod det nye virus.

* Myndighederne vil også kunne stille krav om, at der bliver gennemført en obduktion af en død person, hvis dødsfaldet formodes at skylde en farlig sygdom - i det her tilfælde coronavirus.

Kilder: Epidemiloven, Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/